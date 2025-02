I soldi ci sono: un milione di euro. E almeno una parte potrebbe essere usata per garantire i ristori ai commercianti del mercato di San Benedetto che lavoreranno domani, primo marzo, per poi fermarsi alcune settimane in attesa dell’apertura della struttura provvisoria di piazza Nazzari, più piccola e dal destino incerto. «Ma i fondi sono nelle casse della Regione e il Comune di Cagliari non li ha ancora chiesti».

La denuncia arriva con un’interrogazione del consigliere comunale di CiviCa 24 Giuseppe Farris, che sollecita l’assessorato alle Attività produttive a intervenire.

In favore del Comune, spiega l’esponente dell’opposizione a Palazzo Bacaredda, «è stato stanziato un milione a titolo di “contributo operatori Mercato di San Benedetto” ma il finanziamento risulta bloccato nelle casse dell’assessorato regionale ai Lavori pubblici».

I concessionari «verranno trasferiti nel mercato provvisorio di piazza Amedeo Nazzari. Non soltanto saranno gravati dalla sospensione della propria attività per 15 giorni ma è ragionevole ipotizzare che l’afflusso in quella struttura, per il tempo occorrente alla riqualificazione del mercato di San Benedetto, risulterà inferiore, con un conseguente calo del relativo fatturato».

Il finanziamento, sostiene Farris, «almeno in quota parte può essere legittimamente impiegato per ristorare i concessionari e per promuovere l’attività che verrà svolta in piazza Nazzari». La parola passa alla Giunta Zedda.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata