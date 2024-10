A Cagliari crescono le spese per la gestione dell’appalto dei rifiuti: soldi che vengono erogati a favore del personale che se ne occupa (oltre 270 mila euro l’anno) e per investimenti (più di un milione). A sollevare perplessità sull’operazione e sulle sue modalità è il consigliere comunale di opposizione di CiviCa24 Giuseppe Farris, che è andato a studiare le carte di una variazione di bilancio già approvata dalla Giunta guidata da Massimo Zedda, che deve essere ratificata dal Consiglio comunale (dopo il passaggio in commissione).

«Dall'oggetto» del provvedimento, spiega Farris, «l'unica cosa che si capisce è che la Giunta si è surrogata al consiglio Comunale e ha applicato un avanzo di amministrazione». Un potere «eccezionale che può essere esercitato dall’esecutivo, dice il Testo Unico degli Enti Locali, in via d'urgenza se opportunamente motivato».

Nell'atto c'è scritto che «vi è la necessità di fare fronte celermente alle esigenze di spesa, opportunamente illustrate nel provvedimento stesso allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale». Da nessuna parte ci sarebbe il riferimento all’urgenza.

In breve, sottolinea Farris, «l'amministrazione cittadina sta riconoscendo (per scelta? Per ignoranza delle possibili alternative?) 270.550 euro per il 2024 e € 249.306,21 per il 2025 di maggiore spesa corrente, finalizzata agli incentivi per il Servizio Igiene del suolo». Sul tema è già annunciata una richiesta di chiarimenti in aula.

