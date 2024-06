È attesa per questo pomeriggio l’autopsia sul corpo di Fabio Piga, l’ex carabiniere 37enne ucciso con una coltellata al petto nella notte tra sabato e domenica al pub Donegal di Cagliari, in via Caprera.

Nelle prossime ore il pm Marco Cocco, che coordina le indagini della squadra mobile, affiderà l'incarico al medico legale Roberto Demontis per l'esame autoptico. Gli accertamenti necroscopi saranno eseguiti dopo le 15.

Per l’omicidio è stato arrestato, e si trova in carcere a Uta, il 19enne Yari Fa, accusato di omicidio volontario. Sempre oggi dovrebbe essere fissata anche la data dell'interrogatorio di convalida del ragazzo, difeso dall'avvocata Sara Battolu. Probabilmente si terrà domani.

Fa, durante il lungo interrogatorio in questura, ha rilasciato dichiarazioni spontanee per poi avvalersi della facoltà di non rispondere. Il giovane ha appreso in Questura, mentre gli venivano notificate le contestazioni, della morte di Fabio Piga.

