Brutta sorpresa per i residenti della parte di San Benedetto, a Cagliari, che gravita intorno all’ex scuola di via Boito. L’edificio deve essere demolito e scattano sei mesi di divieto di sosta e di transito.

Il piano – che aveva ricevuto il via libera nel 2012 sotto l’allora giunta Zedda – prevede la realizzazione di edilizia popolare nel quartiere residenziale.

I lavori, almeno sulla carta, stanno per partire. E “alcune lavorazioni non possono essere eseguite in presenza di traffico”, si legge nell’ordinanza firmata dal dirigente del servizio Mobilità, Daniele Olla.

I cartelli sono già comparsi: i divieti sulle strade limitrofe (oltre a via Boito anche le vie Rossini e Donizetti) scattano dal 5 dicembre e resteranno in vigore fino al 31 maggio.

In via Donizetti, si legge, “nel tratto compreso dal numero civico 92a escluso, su lato sinistro, sino all'intersezione con la via Boito e dal numero civico 67 escluso, sul lato destro, fino ad intersezione con la via Boito”, è disposta “la chiusura alla circolazione veicolare, eccetto ai mezzi dell'impresa e l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata validità 0-24, eccetto i mezzi dell'impresa”.

Inoltre “nella via Donizetti nel tratto compreso dal numero civico dal civico 92a, su lato sinistro, sino all'intersezione con la via Pergolesi e dal civico 67, sul lato destro, fino ad intersezione con la via Pergolesi” arriva “l'istituzione del divieto di circolazione veicolare”, mentre “il transito è consentito alle ambulanze, vigili del fuoco, polizia, ai veicoli a servizio di persone invalide e ai veicoli per raggiungere le autorimesse”. Imposta l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata validità 0-24.

E ancora “nella via Rossini, su ambo i lati del tratto compreso tra la via Boito e il numero civico 65a escluso” ecco “l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata validità 0-24, eccetto i mezzi dell'impresa” e anche “l'istituzione della riduzione di carreggiata con corsia residua aperta al traffico larga 3,50 metri”. Decisa anche “la chiusura temporanea alla circolazione durante le fasi di demolizione del paramento murario del fabbricato (la chiusura non deve essere contemporanea alla chiusura del tratto di via Boito)”.

Poi via Boito: su ambo i lati del tratto compreso tra la via Rossini e la via Donizetti decise “l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata validità 0-24, eccetto i mezzi dell'impresa” e “l'istituzione della riduzione di carreggiata con corsia residua aperta al traffico larga 3,50 metri”, oltre alla “chiusura temporanea alla circolazione durante le fasi di demolizione del paramento murario del fabbricato”.

