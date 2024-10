I musei nazionali di Cagliari hanno dedicato il Belvedere dell'ex Regio Museo a Giaime e Luigi Pintor, vicini di casa. La loro abitazione, prima della seconda guerra mondiale, era a pochi passi, tra via Fiume e via Porcell. Giaime combatte contro il nazifascismo e muore a 24 anni in seguito all'esplosione di una mina. Attraversava l'Italia, voleva unirsi ai partigiani del Lazio. Lascia al fratello Luigi una lettera-testamento che rappresenta una straordinaria eredità.

Il ricordo di Giaime e Luigi Pintor nel rinnnovato museo di piazza Indipendenza, con le quattro statue di epoca romana appena restaurate e il nuraghe, rimesso a nuovo, realizzato nell'Ottocento dal canonico Spano.

Tanti interventi per ricordare Giaime e Luigi con la trama letteraria e musicale creata da Francesco Abate e Francesco Medda Arrogalla, le letture di Lia Careddu e i contributi di Maria Antonietta Mongiu, Francesco Muscolino, Valeria Deplano, Roberto Pianta, Gabor Pinna, Gianni Marilotti, Jacopo Onnis, Sebastiano Chessa, il sindaco Massimo Zedda con l'assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe.

