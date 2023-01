Era atteso da quasi un anno, da quando la scorsa primavera l'architetto Stefano Boeri era arrivato a Cagliari a presentare il progetto del nuovo waterfront, il grande piano urbanistico voluto dall'amministrazione di Paolo Truzzu che avvicina la città al mare.

Ora quel progetto diventa un cantiere e tra un mese (fine febbraio) cominceranno i lavori che rivoluzioneranno (in meglio) il centro di Cagliari: si comincerà da via Roma, lato portici, che sarà chiusa al traffico delle auto per alcuni mesi, fino all'inizio dell'estate; poi a maggio, dopo la festa di Sant'Efisio, partirà in parallelo il cantiere in piazza Matteotti che riqualificherà completamente la piazza.

Terminata la sistemazione di via Roma lato portici, con la sistemazione della pavimentazione, la realizzazione di nuovi marciapiedi e della nuova illuminazione a led, partiranno i lavori sulla passeggiata coperta che diventerà un grande boulevard alberato. Termine previsto della fine del cantiere: 18 mesi.

E qui finisce la fase 1 del progetto del waterfront. Poi comincerà la fase 2, quella che vede il completamento dell'opera con tutta la nuova viabilità e il rilancio della galleria sotterranea (una trincea) lungo il porto. Il comune, lo scorso dicembre, ha aggiudicato la gara di progettazione.

I lavori, inevitabilmente, creeranno disagi alla circolazione delle auto: per questo motivo l’amministrazione ha previsto (in accordo con l’Arst) che i lavori della metropolitana di superficie cominceranno in via Roma davanti al porto soltanto dopo la conclusione di quelli già iniziati in piazza Repubblica, via Dante, viale Cimitero e viale Diaz.

© Riproduzione riservata