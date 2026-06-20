Due uomini in manette e mezzo chilo di droga sequestrato a Cagliari. Questo il bilancio di un’operazione dei Falchi della Squadra Mobile.

In seguito a una soffiata, gli agenti si sono appostati vicino a un’abitazione del centro cittadino, ritenuta un luogo di approvvigionamento della droga.

Due uomini a bordo di uno scooter sono arrivati ieri mattina e, dopo essersi trattenuti mezz’ora circa all’interno dell’immobile, ne sono usciti e sono stati subito bloccati dai poliziotti e sottoposti a controllo. In uno zainetto sono stati trovati cinque panetti di hashish per un peso complessivo di circa mezzo chilogrammo.

Per i due sono scattate le manette: si tratta di un 33enne cagliaritano e di un uomo di 37 anni residente a Selargius. La droga, è stato successivamente accertato, era destinata ad essere trasferita nel nord Sardegna per essere rivenduta al dettaglio.

I due nel corso dell’udienza di convalida hanno ammesso le loro responsabilità e sono stati rimessi in libertà con la richiesta dei termini a difesa.

(Unioneonline)

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