Gli agenti della squadra Mobile di Cagliari sospettavano da tempo che in quella casa di Is Mirrionis, abitata da una ventiquattrenne, fosse nascosta droga pronta per essere venduta.

Ieri pomeriggio hanno deciso di entrare e la loro convinzione ha trovato conferme. Gli agenti hanno approfittato di un momento favorevole, mentre la ragazza era all’interno: durante la perquisizione hanno trovato 70 grammi di hashish già suddiviso in dosi, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento e denaro contante.

La giovane è stata portata in Questura e arrestata per detenzione ai fini di spaccio.

Al termine della redazione degli atti è stata riaccompagnata a casa in attesa dell’udienza di convalida, celebrata questa mattina: l’arresto è stato convalidato.

