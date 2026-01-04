Momenti di tensione nella notte al Tulum di viale Trieste, a Cagliari.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari e della Stazione di San Bartolomeo sono intervenuti nel locale e hanno arrestato un 22enne, residente nell’hinterland e disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L’intervento si è reso necessario dopo la segnalazione degli addetti alla sicurezza: poco prima, il giovane aveva avuto atteggiamenti molesti e aggressivi, creando il panico tra i clienti del discopub. Successivamente, infastidito per l’accesso negato al locale, avrebbe spruzzato spray al peperoncino contro un addetto alla sicurezza.

Il 22enne è stato rapidamente rintracciato dai militari nelle vicinanze del locale. Durante l’identificazione, in evidente stato di alterazione, ha dato in escandescenze, opponendo resistenza, minacciando e insultando i carabinieri e colpendo uno di loro al volto con un pugno. L’intervento dei militari ha consentito di riportare rapidamente la situazione sotto controllo.

Una volta bloccato, il giovane è stato arrestato e condotto in caserma, ora si trova agli arresti domiciliari.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata