Lo cacciano dal locale e scoppia il caos: spintoni e spray urticante al Tulum di Cagliari, un arrestoVentiduenne ai domiciliari. Durante l’identificazione ha minacciato i carabinieri, colpendone uno con un pugno
Momenti di tensione nella notte al Tulum di viale Trieste, a Cagliari.
I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari e della Stazione di San Bartolomeo sono intervenuti nel locale e hanno arrestato un 22enne, residente nell’hinterland e disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.
L’intervento si è reso necessario dopo la segnalazione degli addetti alla sicurezza: poco prima, il giovane aveva avuto atteggiamenti molesti e aggressivi, creando il panico tra i clienti del discopub. Successivamente, infastidito per l’accesso negato al locale, avrebbe spruzzato spray al peperoncino contro un addetto alla sicurezza.
Il 22enne è stato rapidamente rintracciato dai militari nelle vicinanze del locale. Durante l’identificazione, in evidente stato di alterazione, ha dato in escandescenze, opponendo resistenza, minacciando e insultando i carabinieri e colpendo uno di loro al volto con un pugno. L’intervento dei militari ha consentito di riportare rapidamente la situazione sotto controllo.
Una volta bloccato, il giovane è stato arrestato e condotto in caserma, ora si trova agli arresti domiciliari.
(Unioneonline/v.f.)