I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato un 19enne responsabile di un furto di vestiti in un negozio di via Manno.

Il giovane ha provato a fare “shopping” gratis, cercando poi di allontanarsi in fretta aggirando le casse.

Uno degli addetti alla vigilanza lo ha però notato, tentando di fermarlo: nella colluttazione la guardia è rimasta lievemente ferita e il ragazzo è riuscito a dileguarsi. Poi la chiamata ai carabinieri, che sono riusciti a rintracciare e fermare il 19eenne, recuperando il maltolto, poi restituito al negozio.

Per il giovane è invece scattato l’arresto per rapina impropria e il trasferimento in camera di sicurezza fino all’udienza davanti all'autorità giudiziaria.

