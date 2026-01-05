Panettoni e doni alla Caritas di Viale Fra Ignazio a Cagliari: questo quello che i carabinieri della città hanno portato, con profonda sensibilità, in occasione dell’Epifania. Lo scopo del gesto è stato quello di arricchire il pranzo sociale della Caritas, condividendo con gli assistiti un momento di autentica serenità. È stato anche lanciato un invito alla comunità affinché aumenti il proprio supporto a favore delle associazioni di volontariato, la cui cooperazione è fondamentale per garantire una vita più dignitosa e per portare speranza.

I carabinieri di Cagliari hanno voluto offrire un tangibile segno di generosità e di supporto a chi sta vivendo un momento di difficoltà, concentrandosi sugli enti assistenziali che ogni giorno si impegnano per i più bisognosi. In particolare alla Caritas di Cagliari, come testimonianza del suo essenziale e instancabile operato.

Con questa iniziativa, l’arma ha voluto non solo sottolineare il grande valore etico legato all’idea che la gioia del donare superi quella del ricevere, ma anche rafforzare il messaggio di unità istituzionale e di attenzione costante nei confronti dei cittadini più vulnerabili.

