La decisione era attesa da tempo.

Questa mattina è arrivato il via libera dell'università che ha dichiarato «di nuovo in sicurezza il ficus secolare e il muro» e così il Comune di Cagliari si prepara a riaprire via Porcell: la strada che collega Stampace a Castello era stata chiusa lo scorso 29 novembre a causa di un muro pericolante (di proprietà dell’ateneo) e a rischio crollo per colpa delle grosse radici di un secolare ficus davanti all’edificio che ospita il Dipartimento di sanità pubblica e scienze biomediche.

Dopo cinque mesi, quindi, riaprirà finalmente al traffico di auto e mezzi pubblici una delle arterie fondamentali per la viabilità e succederà nel giro delle prossime due-tre settimane. Una bella notizia per gli automobilisti, da mesi costretti a un percorso alternativo studiato dal Comune che adesso, con l'apertura dei grandi cantieri in città, ha contribuito a congestionare il traffico.

«Riapriremo via Porcell insieme a via Giussani» spiega l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. «Questo perché solo così si potrà ripristinare la viabilità senza ulteriori conseguenze per la circolazione. Per via Giussani servono ancora sette-dieci giorni, per questo motivo dopo il 17 procederemo con le ordinanze, quindi tracceremo la segnaletica e insieme a via Giussani», chiusa per sostituire una condotta idrica, “riaprirà definitivamente via Porcell». In ogni modo, conclude l’assessore, «appena pronti, daremo ampia e dettagliata comunicazione alla cittadinanza sul giorno esatto della riapertura».

