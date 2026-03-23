Incidente in via Stamira, a Cagliari: un anziano di 96 anni è stato investito mentre attraversava la strada.

È stata trasportata in codice rosso al Santissima Trinità da un’ambulanza del 118. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi.

Stando a quanto emerso dall’ospedale l’anziano ha riportato alcune fratture al volto. Ma non è considerato in pericolo di vita.

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