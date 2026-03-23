l’incidente
23 marzo 2026 alle 20:05aggiornato il 23 marzo 2026 alle 20:40
Cagliari, anziano investito in via StamiraLa vittima è un 96enne, portato in codice rosso al Santissima Trinità
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Incidente in via Stamira, a Cagliari: un anziano di 96 anni è stato investito mentre attraversava la strada.
È stata trasportata in codice rosso al Santissima Trinità da un’ambulanza del 118. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi.
Stando a quanto emerso dall’ospedale l’anziano ha riportato alcune fratture al volto. Ma non è considerato in pericolo di vita.
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