Una donna di circa 50 anni è stata investita questa mattina mentre attraversava in via Petrarca, a Cagliari: per lei è stato disposto il trasferimento in ospedale a bordo di un’ambulanza in codice rosso. Ma stando ai primi accertamenti, non sarebbe in pericolo di vita.

Alla guida dell’auto che l’ha travolta c’era un ottantenne, che dopo l’incidente si è subito fermato. Secondo le prime informazioni l’impatto sarebbe avvenuto al di fuori delle strisce pedonali.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale.

