l’incidente
30 marzo 2026 alle 13:41
Cagliari, donna investita da un’auto in via PoLa ferita portata in codice rosso al Brotzu: rilievi della polizia locale
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Una donna è stata investita verso le 12 in via Po, a Cagliari: travolta da un'auto, nel tratto finale verso piazza Sant'Avendrace, ha riportato diverse ferite.
Immediato l'intervento dell'ambulanza del 118 con il trasporto della donna all'ospedale Brotzu, con assegnato un codice rosso per la dinamica. Non sarebbe in pericolo di vita.
Sul posto, per i rilievi e per ricostruire tutte le fasi dell'incidente, e le responsabilità, gli agenti della Polizia Locale.
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