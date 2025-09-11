Dopo tre anni trascorsi tra i sentieri e gli alberi del parco di Monte Urpinu, Teodora non dormirà più all’aperto. La cagnolina, conosciuta e coccolata da tanti frequentatori dell’area verde cagliaritana e sorpattutto dai residenti della zona, ha finalmente trovato una famiglia che l’ha accolta nella propria casa con giardino e la compagnia di un altro cane.

La svolta è arrivata nei giorni scorsi, quando un cittadino ha contattato il canile municipale per chiedere informazioni sull’adozione. Da lì l’avvio delle procedure standard e, dal 4 settembre, il lieto fine: Teodora ha lasciato il box per iniziare una nuova vita.

«Ringraziamo la famiglia adottiva, il personale del canile e tutte le cittadine e i cittadini che hanno mostrato interesse», ha dichiarato l’assessora all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, Luisa Giua Marassi, sottolineando come il passaparola e la sensibilità delle persone abbiano giocato un ruolo decisivo.

La storia di Teodora diventa così simbolo dell’impegno congiunto tra amministrazione e comunità. «Sono 130 gli ospiti del canile in attesa di adozione», ha ricordato Giua Marassi, invitando i cagliaritani a visitare la struttura, che nell’ultimo anno ha registrato una quarantina di adozioni.

Ora per Teodora, il futuro ha preso la forma di una famiglia, di un giardino e di nuove amicizie a quattro zampe.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata