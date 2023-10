Un cumulo di rifiuti davanti a uno degli ingressi del cimitero di San Michele a Cagliari. C’è un cassonetto che non riesce a contenerli sistemato da alcune settimane a pochi metri dal cancello.

Un’immagine che non piace a tanti cagliaritani che si recano al camposanto per un omaggio ai loro cari che non ci sono più.

Anche i fiorai che gestiscono i chioschi davanti al cimitero chiedono un intervento del Comune. «Abbiamo già segnalato il problema – dicono in coro -. Speriamo che venga risolto in tempi rapidi. Quel cassonetto viene utilizzato anche da persone di altre zone della città e dell’hinterland per liberarsi dei loro rifiuti».

