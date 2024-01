Non solo nel centro storico, le sanzioni del Comune di Cagliari per le occupazioni abusive di suolo pubblico colpiscono anche alla Fonsarda (e Sant’Avendrace).

Il provvedimento restrittivo più duraturo è stato emesso contro il “Bar Ricevitoria 2010”: all’angolo tra via dei Visconti e via Giudice Costantino, nel parchetto che prende il nome dal quartiere, aveva avviato l’attività Manow, un chiosco che aveva un concessione di 45 metri quadri. All’arrivo della polizia locale era emerso che ci fossero di 12 tavolini, 32 sedie, 2 botti, 2 ombrelloni, un banco e una tensostruttura, per una superficie totale di 99,92 metri quadri. Troppi, per gli agenti. Ora è stata disposta la sospensione della concessione per 33 giorni, a partire dall’11 gennaio.

Non aveva alcuna autorizzazione, invece, il bar pizzeria Pilade di via Giudice Mariano: a novembre la polizia locale ha trovato sul marciapiede 4 tavoli e 7 sedie. Così è scattata l’imposizione della chiusura per 8 giorni, a partire dall’11 gennaio. Stesse motivazioni e durata della sanzione per il Bar Acca di via Santa Gilla: in questo caso erano cinque i metri quadri che erano risultato occupati senza titolo.

La musica emessa dalle casse all’interno, che si riverberava anche all’esterno, come rilevato dai vigili urbani all’una del 15 dicembre, è il motivo della sanzione che colpisce un locale di via Dettori, alla Marina: lo Spirits Boutique rimarrà senza tavoli all’esterno per 30 giorni.

