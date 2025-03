Sono stati arrestati i due uomini bloccati oggi dopo un lungo inseguimento dalla Polizia a Cagliari. Recuperato un chilo di hashish, domani il processo per direttissima.

L’episodio è successo oggi in tarda mattinata. L’auto con a bordo i due non si è fermata all’alt della Polizia ed è iniziato un inseguimento da viale Monastir finito in via Crespellani, a Mulinu Becciu. E durante la fuga chi si trovava nella vettura ha gettato un pacchetto, poi recuperato dagli agenti.

Per fortuna, nonostante le manovre spericolate e pericolose del mezzo dei fuggitivi, non ci sono stati feriti. Alla fine l'abilità e professionalità dei poliziotti della Squadra volante della questura di Cagliari hanno permesso di bloccare l'auto e fermare le due persone che c'erano all'interno.

Poi sono state perquisite le abitazioni dei due, al termine di tutte le verifiche è stato effettuato l’arresto.

