Gli automobilisti che la incrociavano hanno suonato il clacson e cercato di farle capire in ogni modo che stava sbagliando. Ma lei, una donna di circa 60 anni alla guida di un fuoristrada, forse non sapendo come “uscirne”, ha proseguito nella sua direzione, quella sbagliata.

Perché questa mattina, arrivando dal Poetto, ha imboccato contromano la prima rotatoria di viale Campioni d’Italia, in direzione Cagliari.

Per fortuna c’era una buona visibilità e le altre auto, sul corretto senso di marcia, sono riuscite a schivarla. Fino a quando è salita sul Ponte Vittorio, davanti all’Amsicora, proseguendo sulla sua strada. Stavolta giusta.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata