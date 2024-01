Momenti di tensione ieri sera nel corso Vittorio Emanuele a Cagliari dove un gruppo di ragazzi ha fatto esplodere decine di fuochi d’artificio, tra la paura (e la rassegnazione) dei residenti. Non un momento di festa per tutti ma attimi di terrore per chi, all’improvviso, ha visto i bolidi infuocati sfrecciare a pochi centimetri dalle proprie finestre o entrare nei balconi. Il tutto tra le risate e l’euforia della gang che, noncurante della situazione, ha continuato ad agire indisturbata.

Così la rabbia degli abitanti di Stampace si è riversata sui social, con un appello alle istituzioni e un video che mostra la strada in balìa del disordine: «Mentre Stampace venera Sant’Efisio e ricorda il martirio del Santo, scene da Far West nel Corso e sotto i portici di via Mameli! Non è più possibile tollerare situazioni di questo tipo e neanche i pestaggi a passanti inermi che percorrevano i portici di via Mameli».

«Chiediamo alle istituzioni – conclude il post – con sempre maggiore forza e al signor Prefetto che venga riaperto il tavolo prefettizio per dare ascolto alle grida di aiuto di residenti e attività produttive, perché ci sia una tutela vera delle parti in causa».

