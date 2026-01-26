Sono stati individuati i presunti autori dell’accoltellamento avvenuto nella notte tra sabato e domenica davanti al locale Amnesya, in via Contivecchi, a Cagliari. A ferire i due ventiquattrenni, dopo una lite scoppiata per futili motivi, sarebbe stato un gruppo di quattro giovanissimi, quasi tutti minorenni.

La stretta alle indagini della squadra Mobile della Questura di Cagliari si è avuta a poche ore dall’aggressione avvenuta verso le quattro del mattino. Già ieri, domenica, gli investigatori coordinati dal dirigente Davide Carboni avevano ricostruito la composizione del gruppetto del quale avrebbe fatto parte un maggiorenne.

Due dunque le inchieste aperte sull’episodio per tentato omicidio: una affidata al sostituto procuratore Marco Cocco, che riguarda il più grande del branco, e l’altra della Procura dei minori sul resto dei componenti.

