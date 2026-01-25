Allarme nella notte in via Contivecchi, a Cagliari, davanti ad un locale.

Due 24enni, stando alle poche indiscrezioni per ora trapelate, sarebbero stati portati al pronto soccorso in codice rosso per ferite profonde da lama da taglio.

Il grave episodio è avvenuto verso le quattro del mattino davanti all’ex discoteca JKO, all’arrivo del 118 i soccorritori si sarebbero trovati davanti agli occhi i due giovani feriti. Uno dei due è stato portato al Policlinico di Monserrato con varie ferite e l’altro all’ospedale Brotzu, entrambi in codice rosso. Le loro condizioni sono al momento ancora al vaglio dei sanitari che non hanno ancora sciolto la prognosi.

Sull’episodio indaga la polizia, sta operando la squadra mobile. Si cerca l’aggressore.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata