Traffico nel caos tra piazza Deffenu, via Sonnino e strade limitrofe stamattina a Cagliari, complice la chiusura del primo tratto di viale Diaz. Il motivo del nuovo cantiere è la necessità di interventi urgenti richiesti da una ditta privata, l’impresa Gru Service di Assemini. Lo stop alla viabilità, segnalato con delle transenne poste qualche decina di metri prima del cantiere vero e proprio, è avvenuto stamattina alle 9 e andrà avanti fino alle 17.

Il tratto interessato è quello tra via Pirastu e via Sonnino, ossia dal primo incrocio dopo piazza Deffenu sino al semaforo. Disposto il doppio senso di circolazione temporaneo nella semicarreggiata di viale Diaz lato viale Bonaria, che ha ridotto ulteriormente le corsie a disposizione delle auto.

Inevitabilmente, il traffico è andato in tilt. Penalizzati non solo gli automobilisti interessati a passare in viale Diaz, ma anche le strade limitrofe: da chi proviene dal lato opposto a chi arriva da via Sonnino, via XX Settembre e viale Regina Margherita, con lunghe file prima dei semafori anche dal lato portici di via Roma.

(Unioneonline/r.sp.)

