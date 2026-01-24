Cagliari, cede la strada: chiusa via Eleonora d’ArboreaPolizia locale al lavoro per gestire le inevitabili modifiche al traffico
Un cedimento dell’asfalto ha provocato la chiusura di una parte di via Eleonora d’Arborea, nel quartiere di Villanova a Cagliari. Il crollo è avvenuto attorno alle 9, fortunatamente in quel momento non passavano veicoli.
Sul posto sono intervenuti gli operai di Abbanoa, per iniziare le operazioni di ripristino, e gli agenti della polizia locale per la gestione della viabilità. Il ripristino della carreggiata dovrebbe avvenire in poche ore, salvo ulteriori imprevisti.
Via Eleonora d’Arborea è chiusa dall’incrocio con via Lanusei sino a quello con via Iglesias. Di conseguenza, è bloccata anche tutta la parte alta di via San Lucifero a partire da piazza Gramsci, con le transenne e la polizia locale a informare gli automobilisti sulla viabilità alternativa.