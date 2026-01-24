Un cedimento dell’asfalto ha provocato la chiusura di una parte di via Eleonora d’Arborea, nel quartiere di Villanova a Cagliari. Il crollo è avvenuto attorno alle 9, fortunatamente in quel momento non passavano veicoli.

Sul posto sono intervenuti gli operai di Abbanoa, per iniziare le operazioni di ripristino, e gli agenti della polizia locale per la gestione della viabilità. Il ripristino della carreggiata dovrebbe avvenire in poche ore, salvo ulteriori imprevisti.

Via Eleonora d’Arborea è chiusa dall’incrocio con via Lanusei sino a quello con via Iglesias. Di conseguenza, è bloccata anche tutta la parte alta di via San Lucifero a partire da piazza Gramsci, con le transenne e la polizia locale a informare gli automobilisti sulla viabilità alternativa.

