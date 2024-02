In Comune a Cagliari si pensa già alla festa di Sant’Efisio. La Giunta guidata da Paolo Truzzu ha approvato il preventivo per gli eventi del primo maggio e per i collaterali. Ed è arrivata la prima bozza per l’organizzazione della processione, che anche quest’anno sarà influenzata dall’ingombrante cantiere per iL rifacimento di via Roma.

Il budget per l’edizione numero 368 è di 632.540 euro. Inferiore a quello previsto per il concerto di Marco Mengoni. Le uscite previste sono: 130 mila euro per le decine di gruppi folk, 7 mila per l’organizzazione di eventi collaterali, 30 mila per il piano di sicurezza e sanitario, 81.740 euro sono destinati alla gestione della parte tecnica, 12 mila alla biglietteria e 4.800 serviranno per pagare gli affitti di locali. Ancora: 245 mila euro servono per trasporto, montaggio e smontaggio delle tribune (e non solo), mentre 104 mila euro andranno sulla sponsorizzazione dell’evento. Infine 14 mila pagheranno manifesti e stampe.

Dalla vendita dei biglietti per i posti in tribuna si aspettano entrate per circa 65 mila euro. La regione ne mette 250 mila mentre il Comune verserà la differenza: 317 mila euro.

Nella delibera di Giunta che approva il programma si legge che «al fine di non gravare eccessivamente sulla viabilità della zona, in considerazione dei diversi cantieri presenti, sarà disposta la riduzione della profondità delle tribune installate lungo la via Roma, recuperando, in via eccezionale, i posti in riduzione con una o più tribune nel Largo Carlo Felice e nella via Roma».

