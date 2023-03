Cagliari come Gotham, o almeno per qualcuno. Su TikTok è diventato virale il video di un uomo che si aggira per l'Asse Mediano a bordo del suo quad, vestito da Batman. In poche ore il filmato ha già raccolto circa 100mila visualizzazioni e quasi 15mila like.

In realtà si tratta di un noto animatore di Cagliari, Salvatore Monni, che vestito da supereroe fa spesso visita ai bambini del Microcitemico per regalare loro un sorriso.

Un "gigante" dal cuore buono che sicuramente perdonerà l'autrice del TikTok, che lo ha erroneamente scambiato per Diabolik.

© Riproduzione riservata