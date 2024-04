La Polizia di Cagliari ha arrestato in flagranza un uomo di 28 anni per aver esibito un documento falso. Il giovane straniero, fermato per un controllo da un equipaggio della Squadra Volante, in via Roma, ha mostrato agli agenti una carta di identità elettronica intestata ad un cittadino egiziano nato nel 2008, declinando le proprie generalità così come riportate nel documento. I poliziotti si sono accorti che in foto c’era un’altra persona e infatti, da ulteriori approfondimenti, è emerso che il documento era stato smarrito dall’effettivo titolare, giorni addietro, in un comune dell’hinterland.

Addosso all’uomo gli agenti hanno trovato anche un coltello a serramanico, delle forbici da potare e un tirapugni, mentre all’interno della borsa c’erano un tablet, vari telefoni cellulari, altri documenti di identità intestati a terze persone e carte di credito. Il tutto, presumibilmente, di provenienza illecita e per i quali sono in corso accertamenti.

L’uomo originario del Marocco è stato accompagnato presso gli uffici della Polizia Scientifica e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici il cui esito ha confermato le false generalità perché l’uomo, già gravato da precedenti di polizia, era stato identificato già dal 2011. I fatti sono stati sottoposti alla valutazione del gip che, nell’udienza di ieri mattina, ha convalidato l’arresto, senza applicare nessuna misura e concedendo il nulla osta all’espulsione dal territorio nazionale.

