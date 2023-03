Nuovi lavori in corso sulle strade di Cagliari con le conseguenti modifiche alla circolazione.

Da oggi e sino al 14 aprile 2023, in via Sant'Ignazio Da Laconi è stato istituito il senso unico di circolazione, da via Don Bosco a via Fra Nicola Da Gesturi, con senso di percorrenza da via Don Bosco verso via Fra Nicola Da Gesturi. Disposta anche la chiusura alla circolazione nella corsia destra di viale Buocammino, nel tratto tra piazza D'Armi e via Giussani.

Il provvedimento si inserisce nel contesto dei lavori di riqualificazione ambientale e paesaggistica della passeggiata di viale Buoncammino, per consentire la posa di una nuova condotta idrica.

(Unioneonline/v.f.)

