Un bambino di 5 anni, in imminente pericolo di vita e che necessitava di essere trasferito d'urgenza dall'ospedale Brotzu di Cagliari all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, è stato trasportato nella serata di ieri con un velivolo G-650 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare.

Il piccolo paziente - rende noto l'Aeronautica Militare - ha viaggiato all'interno del velivolo costantemente monitorato e assistito da un'equipe medica ed in compagnia del papà.

Su richiesta della Prefettura di Cagliari, il volo è stato attivato dalla Sala Situazioni di Vertice dell'Aeronautica Militare dipendente dal Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni con base a Roma Ciampino, che ha quindi provveduto ad effettuare il volo salva vita con un G-650.

