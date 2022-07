Un altro bambino è rimasto ferito nel parco giochi di piazza Islanda a Cagliari. Il piccolo è caduto dall’altalena precipitando sui tubi metallici e rimediando una ferita al mento e sopra l'occhio.

Il bimbo è dovuto ricorrere alle cure in ospedale per l’applicazione di alcuni punti. L’episodio risale a lunedì.

Non è la prima volta che si verifica un incidente simile a causa di viti allentate e pavimenti dissestati, come raccontano i genitori dei bambini che frequentano il parco. “Due settimane fa – spiega Nicola Belillo – l'ultimo caso di un bimba che si è fatta male anche lei al mento, cadendo dai giochi su una buca. Nei giochi ci sono parti acuminate. Sono state inviate molte mail al Comune: non è servito a nulla”.

Il consigliere comunale Marcello Polastri, presidente della Commissione Sicurezza, ha mandato sul caso una relazione all'assessore al verde pubblico Giorgio Angius, al dirigente del servizio e alla Polizia municipale.

