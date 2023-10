Intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio nelle acque del porto, tra Sant’Elia e Su Siccu, per il recupero di una barca a vela affondata sui grangiflutti della diga foranea. E lo specchio d’acqua davanti a Cagliari al momento è tinto di giallo.

I sommozzatori sono intervenuti intorno alle 15 su richiesta della Capitaneria di porto.

Sono state effettuate ricerche di eventuali dispersi, ma non ne sono stati trovati. Le condizioni del mare non hanno permesso agli specialisti di ispezionare in sicurezza l'interno dello scafo.

L’imbarcazione potrebbe essersi disormeggiata ed essere andata alla deriva, fino ad affondare. Ancora non è stato possibile risalire al nome. La Capitaneria sta indagando per ricostruire cosa possa essere successo. Intorno alle 19 i fatti non sono ancora stati chiariti.

