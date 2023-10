Non è ancora chiaro se sia colpa della canzone, ma anche questa volta “Sarà perché ti amo” non porta benissimo agli artisti di strada della Sardegna. Come già successo a Metroman a Cala Mariolu, è sulle notte del brano dei Ricchi e Poveri che un suonatore di fisarmonica è stato brutalmente cacciato da una via della Marina, a Cagliari.

È successo tra via Barcellona e via Cavour, e il video della sfuriata è stato pubblicato su un gruppo degli abitanti del quartiere del capoluogo. «La devi smettere», si sente nel filmato, «sei tutte le volte qui». Il musicista rimane interdetto, ma spaventato dai toni accesi, sceglie di interrompere la performance.

Ma l’umore dell’autore del video non migliora: «Non te lo dico più, basta. Te ne vai via e qua non suoni più», dice. Poi aggiunge qualche parola meno gentile, mentre qualcun altro ne approfitta per unirsi alla “cacciata” dell’artista.

