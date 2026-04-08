È certamente il più celebre tra gli egittologi e uno dei maggiori conoscitori dell’affascinante cultura faraonica a livello mondiale. L’archeologo Zahi Hawass sarà a Cagliari venerdì 10 aprile ed il giorno seguente per un doppio appuntamento nell’ambito del cartellone di iniziative legate alla mostra “Tutankhamon. La tomba, il tesoro, la scoperta”.

La kermesse, organizzata dalla Cooperativa Sémata e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari, sta riscuotendo una notevole attenzione da parte del pubblico come dimostrano gli oltre 17.000 visitatori nei primi 40 giorni di apertura.

Il programma del doppio appuntamento con il seguitissimo studioso prevede venerdì alle ore 18 al Teatro Doglio una lectio magistralis sull’antico Egitto e a seguire la presentazione del suo libro autobiografico, intervistato dalla giornalista Valentina Caruso: un’occasione unica per assistere alla conferenza in cui illustrerà le sue importanti scoperte proponendo materiale archeologico inedito.

Zahi Hawass ha riportato alla luce tombe dimenticate, ha difeso con forza il patrimonio culturale del suo Paese ed ha incantato milioni di persone con documentari, conferenze e libri, partecipando in Italia a numerosi programmi televisivi sulle reti Rai e Mediaset e collaborando in tantissime trasmissioni del divulgatore, di casa in Sardegna, Roberto Giacobbo.

Nell’occasione presenterà il suo ultimo volume “L’uomo con il cappello”, pubblicato da Fas Editore, un viaggio straordinario tra scoperte, celebrità e passione per l’Egitto, in cui per la prima volta racconta la sua storia: dagli inizi difficili da studente modesto fino alla fama internazionale.

Un percorso fatto di ostinazione, viaggi, scoperte sensazionali e incontri con attori, capi di Stato, scienziati e regnanti.

La mattina dell’11 aprile Zahi Hawass visiterà la mostra alla Passeggiata Coperta del Bastione, per alcuni approfondimenti sulla Tomba di Tutankhamon e il suo tesoro, e per incontrare i tantissimi appassionati nel corso del “firmacopie” del suo ultimo libro che inizierà alle ore 11:30.

L.P.

© Riproduzione riservata