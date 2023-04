Si passeggia e si prende il sole sulle panchine, un bar sfodera i tavolini. In piazza del Carmine, a Cagliari, si rivede anche qualche bambino giocare con la palla. Dei tanti “habituee” della zona, che stazionavano attorno alla statua per intere giornate, non c’è traccia. Da stamattina, infatti, è stato istituito un presidio delle forze dell’ordine, con Carabinieri e Polizia ad alternarsi per prevenire nuovi episodi di degrado e violenza.

L’ultimo due settimane fa, con alcuni poliziotti aggrediti durante un controllo antidroga: la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il fattaccio ha portato alla sterzata decisiva, segnale evidente che si fosse raggiunto un punto di non ritorno, anche in previsione dell’imminente inizio della stagione turistica. Il presidio (stamattina con la Polizia, dal pomeriggio coi Carabinieri) ha funzionato immediatamente da deterrente, come più volte auspicato dai commercianti del circondario.

Sono infatti spariti i tanti (stranieri e non) che avevano trasformato la zona in una piazza di spaccio, e il clima che si respira è decisamente più sereno. La camionetta resterà parcheggiata in via Sassari sino a sera – in alcuni giorni anche più a lungo - ma la presenza delle forze dell’ordine sarà comunque garantito dal frequente passaggio delle pattuglie anche in orario notturno.

(Unioneonline/L.Ne.)

