Dai servizi d’ordine e sicurezza pubblica, ben 2.648 in dodici mesi, alle attività di soccorso e identificazione dei migranti, per arrivare agli arresti (311), alle indagini antidroga e a quelle per ogni reato criminale, e passando al lavoro d’ufficio, come per esempio quello per il rilascio dei passaporti (dodicimila nei primi tre mesi di quest’anno). Sono una piccola parte della presenza della Polizia nel territorio di Cagliari, dati resi noti in occasione del 171esimo anniversario della festa della Polizia di Stato.

Nella sala congressi della Fiera, piena dopo tre anni di limitazioni per il Covid, il questore di Cagliari Paolo Rossi ha ricordato «l’impegno quotidiano di donne e uomini della Polizia di Stato che ha garantito sicurezza e ordine nel territorio». Per Rossi si tratta dell’ultima festa: «Il prossimo febbraio compirò 65 anni e lascerò la parte operativa», ha detto per poi interrompere il discorso perché commosso nel ringraziare tutti quelli che hanno contribuito al lavoro svolto da tutto il personale della Polizia, e da tutte le discipline e gli uffici presenti nella Questura. Anche per garantire la mobilità dei cittadini: «Con grande sforzo il personale dell’ufficio amministrativo ha emesso in tre mesi 12mila passaporti riducendo i tempi d’attesa».

Ha sottolineato anche la collaborazione con le altre forze dell’ordine e con la Procura durante tutte le attività investigative e di gestione dell’ordine pubblico. Il questore ha rimarcato i rischi che ogni giorno corrono gli agenti: «Come i tre poliziotti dei Falchi della Mobile aggrediti in piazza del Carmine durante un’attività antidroga. Hanno evitato di usare le armi nonostante fossero circondati da diversi stranieri, per non mettere in pericolo bambini e famiglie presenti nella piazza».

La festa è proseguita con la consegna dei premi ed encomi agli agenti che si sono distinti in operazioni e attività investigative negli ultimi anni.

