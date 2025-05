Attimi di paura questa mattina in via Santa Gilla a Cagliari, proprio davanti alla piazzetta della sede dell’Unione Sarda, dove un’anziana di 82 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. La donna, residente a Cagliari, è rimasta cosciente ma è stata trasportata in codice rosso all’ospedale dal personale del 118, intervenuto prontamente sul posto. La gravità del codice è legata soprattutto alla dinamica dell’incidente.

La polizia locale sta effettuando i rilievi di legge per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Nel frattempo, la viabilità è andata in tilt. Via Santa Gilla è rimasta completamente bloccata, con numerose corriere dell’Arst e auto ferme in colonna.

Cagliari, incidente stradale via Santa Gillla

Il traffico proveniente da viale Trieste e da viale Trento è stato deviato in via Sant’Avendrace, causando ulteriori rallentamenti in tutta la zona.

