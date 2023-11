C’era il dubbio: la scuola rimarrà aperta nei prossimi giorni? Eppure, dopo che sabato un albero -sradicato dal forte vento – si è abbattuto sul Convitto Nazionale di via Talete, a Cagliari, «l’ingresso e le aule sono state comunque ritenute agibili, solo il cortile parrebbe essere off limits. I bambini e le bambine dunque oggi torneranno a scuola e faranno lezione in un edificio con le uscite di sicurezza bloccate completamente da quello che resta della pianta». Lo denuncia sulla sua pagina Facebook la consigliera comunale del Pd Camilla Soru.

Il rischio che la pianta cadesse, secondo quanto scritto, sarebbe stato segnalato da tempo. Ora le fronde bloccano «le uscite di sicurezza di una scuola piena di bambini e bambine», continua la Soru, che oltre alle foto condivide un video, girato all’interno della struttura. Nelle immagini si vedono le transenne posizionate nel giardino, i rami sparsi davanti all’ingresso e le vetrate delle porte d’emergenza coperte da quel che resta della pianta. A bloccare l’uscita di sicurezza una sedia, le vie di fuga esterne rimangono inagibili.

«Questa è sicurezza? È rispetto per l’infanzia? È rispetto per o lavoratori? Guardate i video e le foto e giudicate voi stessi», l’amara conclusione.

