Cede un grosso albero nel giardino della scuola primaria tra via Flavio Gioia e via Talete, a Cagliari. E ora c’è da capire se l’istituto potrà rimanere aperto nei prossimi giorni.

La pianta di grandi dimensioni è stata sradicata forse dal forte vento che ha soffiato nei giorni scorsi: i vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di sabato.

Il tronco non è piombato a terra solo perché è andato a poggiarsi su una parete dell’edificio. L’area intorno, nella scuola del Cep, è stata transennata. Ma la messa in sicurezza definitiva non è stata ancora effettuata: saranno necessari ulteriori lavori per la rimozione del grosso albero.

(Unioneonline/E.Fr.)

