Il violento nubifragio, durato appena 15 minuti, ha mandato nuovamente in tilt l’energia elettrica nella zona di Monte Urpinu, lasciando al buio intere vie come via Scano, via Pietro Leo e le strade adiacenti.

«È il secondo blackout consecutivo in due giorni: anche ieri, immediatamente dopo il temporale, abitazioni e attività commerciali sono rimaste senza corrente». A denunciarlo sono i residenti, ormai esasperati da quella che definiscono una situazione «intollerabile».

«Ogni volta che piove restiamo al buio – raccontano – ed E-distribuzione ci ha detto che il guasto non verrà risolto prima di alcune ore. Ma è possibile che basti un temporale per mettere in ginocchio un’intera zona della città?»

Molti cittadini hanno dunque provato a contattare il servizio di emergenza elettrica senza successo, lamentando lunghe attese e mancanza di aggiornamenti. Intanto, negozi chiusi, elettrodomestici inutilizzabili e luci spente disegnano un quartiere paralizzato, in pieno centro urbano.

© Riproduzione riservata