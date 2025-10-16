Cagliari al buio dopo la pioggia, blackout a Monte UrpinuIl violento nubifragio, durato appena 15 minuti, ha mandato nuovamente in tilt l’energia elettrica
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il violento nubifragio, durato appena 15 minuti, ha mandato nuovamente in tilt l’energia elettrica nella zona di Monte Urpinu, lasciando al buio intere vie come via Scano, via Pietro Leo e le strade adiacenti.
«È il secondo blackout consecutivo in due giorni: anche ieri, immediatamente dopo il temporale, abitazioni e attività commerciali sono rimaste senza corrente». A denunciarlo sono i residenti, ormai esasperati da quella che definiscono una situazione «intollerabile».
«Ogni volta che piove restiamo al buio – raccontano – ed E-distribuzione ci ha detto che il guasto non verrà risolto prima di alcune ore. Ma è possibile che basti un temporale per mettere in ginocchio un’intera zona della città?»
Molti cittadini hanno dunque provato a contattare il servizio di emergenza elettrica senza successo, lamentando lunghe attese e mancanza di aggiornamenti. Intanto, negozi chiusi, elettrodomestici inutilizzabili e luci spente disegnano un quartiere paralizzato, in pieno centro urbano.