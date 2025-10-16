Piove con insistenza per un quarto d’ora o poco più, il sistema di smaltimento delle acque meteoriche non regge l’impatto, così saltano i tombini. E, a volte, le auto ci finiscono dentro. 

La sequenza completa degli eventi è avvenuta questo pomeriggio a Cagliari, all’incrocio tra viale Marconi e via Sarpi: un’utilitaria impegnata nella svolta è finita con la ruota nel buco causato dalla mancanza di copertura, trascinata via dalla forza dell'acqua. 

Inevitabili i disagi per la circolazione, già messa a dura prova dagli  allagamenti  che si sono registrati in numerose zone della città,  ma anche  per l’automobilista, vittima incolpevole. 

