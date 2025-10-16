Cagliari, tombino scoperchiato per la pioggia: l’auto ci finisce dentroIl veicolo bloccato in mezzo all’incrocio tra viale Marconi e via Sarpi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Piove con insistenza per un quarto d’ora o poco più, il sistema di smaltimento delle acque meteoriche non regge l’impatto, così saltano i tombini. E, a volte, le auto ci finiscono dentro.
La sequenza completa degli eventi è avvenuta questo pomeriggio a Cagliari, all’incrocio tra viale Marconi e via Sarpi: un’utilitaria impegnata nella svolta è finita con la ruota nel buco causato dalla mancanza di copertura, trascinata via dalla forza dell'acqua.
Inevitabili i disagi per la circolazione, già messa a dura prova dagli allagamenti che si sono registrati in numerose zone della città, ma anche per l’automobilista, vittima incolpevole.
(Unioneonline/E.Fr.)