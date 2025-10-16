Cagliari, ok della Regione sulla compatibilità ambientale del nuovo stadioPasso in avanti formale nel procedimento autorizzativo
La Giunta regionale ha espresso un «giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato “Nuovo Stadio di Cagliari”, proposto dal Comune di Cagliari».
La delibera, che costituisce un mero atto formale di ratifica di un provvedimento ambientale già assunto, è un altro tassello in vista della realizzazione della nuova struttura nell'ambito del procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (Paur).
Il nuovo stadio "Gigi Riva", che sorgerà sulle ceneri del vecchio Sant'Elia da demolire, dovrebbe contenere 30mila posti in funzione delle manifestazioni internazionali. E proprio Cagliari si è candidata tra le città che vorrebbero ospitare in Italia gli Europei 2032.
