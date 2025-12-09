Cagliari, sciopero del 10 dicembre: possibili disservizi nella raccolta rifiuti e nella pulizia delle stradeLa mobilitazione potrebbe causare interruzioni per l’intera giornata, ore notturne comprese
Disagi in vista per la giornata di, domani, mercoledì 10 dicembre, a causa dello sciopero generale nazionale indetto da alcune sigle sindacali, che coinvolgerà i lavoratori del settore dell’igiene ambientale. La mobilitazione potrebbe causare interruzioni per l’intera giornata – comprese le ore notturne – nei servizi di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade.
Secondo quanto comunicato dal servizio Igiene e Decoro Urbano, potrebbero rimanere chiusi gli ecocentri di viale Sant’Elia e via San Paolo, così come le isole ecologiche di piazza Puglia e via Pisano.
Possibili disservizi anche al Centro Informazioni di viale Ciusa 133, che potrebbe non garantire assistenza né allo sportello né via telefono o email. A rischio operatività anche il Centro del Riuso in via Contivecchi 8.
Nonostante lo sciopero, in base alla legge 146/1990 e all’accordo nazionale del settore del 1° marzo 2001 saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali. In particolare, continueranno a essere assicurate la raccolta e il trasporto dei rifiuti provenienti da scuole, ospedali, case di cura, caserme e mercati. Il gestore del servizio ha assicurato che farà il possibile per ridurre al minimo i disagi.
L’amministrazione invita i cittadini a esporre i rifiuti secondo il calendario abituale, ricordando però di ritirarli qualora non venissero raccolti e di riposizionarli in strada al turno successivo. La situazione tornerà alla normalità già dalle prime ore di giovedì 11 dicembre, quando i servizi riprenderanno regolarmente.
(Unioneonline/Fr.Me.)