i raggiri
09 dicembre 2025 alle 07:19
Criptovalute, allarme truffe: un cagliaritano perde mezzo milione di euroFinte App di trading online nascondono trappole dietro la promessa di ricavi da capogiro. Decine di denunce in due anni.
Anche in Sardegna è allarme per le truffe incentrate sulle criptovalute e per le finte App di trading online che nascondono raggiri.
Spariti ii risparmi di due cugini, mentre un cagliaritano si è visto portare via oltre mezzo milione di euro. Ma in due anni le denunce sono state quasi quaranta.
