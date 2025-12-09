Anche in Sardegna è allarme per le truffe incentrate sulle criptovalute e per le finte App di trading online che nascondono raggiri.

Spariti ii risparmi di due cugini, mentre un cagliaritano si è visto portare via oltre mezzo milione di euro. Ma in due anni le denunce sono state quasi quaranta.

