Un algerino di 18 anni è stato arrestato dalla polizia perché considerato responsabile della sanguinosa aggressione avvenuta nel quartiere della Marina, a Cagliari.

Ieri pomeriggio vicino a piazza Sant’Eulalia un venticinquenne tunisino era stato circondato da alcuni stranieri che volevano portargli via il telefono: durante la rapina era stato raggiunto da una coltellata alla gola.

La vittima, alla quale era stato spruzzato anche dello spray urticante sugli occhi, è stata subito trasportata all’ospedale Santissima Trinità, in codice rosso, mentre gli aggressori si erano dati alla fuga.

Gli agenti della squadra Mobile, in collaborazione con quelli delle Volanti, si erano subito messi sulle loro tracce, anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Uno è stato individuato in ser ata: il diciottenne, regolare in Italia, è stato trovato in centro città. Era incensurato, ora su di lui pende un’accusa di tentato omicidio e rapina aggravata.

Continuano le ricerche dei complici.

(Unioneonline/E.Fr.)

