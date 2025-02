Abbanoa chiude le cascate sotto il ponte di via Mercalli, che sovrasta il canale di Terramaini: in attesa dell’arrivo dei materiali per la sostituzione integrale della condotta (attesi nelle prossime settimane) ne è stata realizzata una provvisoria in bypass che consente, già nell’immediato, di dismettere la vecchia tubatura distrutta e allo stesso tempo garantire l’erogazione alle utenze oltre i ponti. La condotta, infatti, è al servizio delle attività commerciali e artigianali presenti nella parte di viale Marconi di fronte al Comando dei Vigili del Fuoco a Is Pontis Paris.

Nei giorni scorsi avevano fatto scalpore le immagini di centinaia e centinaia di litri d’acqua che finiva dispersa, impedendo il transito nel sottopassaggio ciclopedonale.

Il gestore unico ha anche chiesto un’accelerazione sui tempi di consegna dei materiali che serviranno a realizzare la nuova linea di attraversamento del canale: si tratta di sei grandi tubature d’acciaio lunghe ciascuna dodici metri più i pezzi speciali di ancoraggio e collegamento alle condotte presenti su entrambi i versanti del ponte. Il materiale dovrebbe arrivare già a metà della prossima settimana.

In questo modo si procederà a realizzare la nuova condotta in tempi più rapidi rispetto a quanto preventivato in precedenza.

«Il bypass in fase di realizzazione nella giornata di oggi», fanno sapere da Abbanoa, «consente già di eliminare le dispersioni che interessavano i camminamenti ciclopedonali presenti sotto il ponte lungo le sponde del canale. Allo stesso tempo, può essere nuovamente garantita adeguata pressione alle utenze servite».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata