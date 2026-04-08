Screening sanitari gratuiti per promuovere la prevenzione e sensibilizzare i cittadini sull’importanza dei controlli periodici. È l’obiettivo del Lions Day, la manifestazione si svolgerà al parco di Monte Claro di Cagliari il 12 aprile a partire dalle 9 e 30.

Durante l’evento, rende noto il Comune, sarà possibile sottoporsi a visite specifiche ad esempio per l’ambliopia e la retinopatia, oltre a consulti specialistici in ambito senologico, diabetologico, tiroideo e dermatologico. Non mancheranno momenti di confronto con nutrizionisti che forniranno consigli su una corretta alimentazione e professionisti impegnati a diffondere buone pratiche di igiene dentale, soprattutto tra i più piccoli. Accanto alla prevenzione spazio anche al tema della longevità, con geriatri e specialisti di medicina preventiva disponibili per consulenze e approfondimenti sulla qualità della vita. I volontari dei Lions raccoglieranno inoltre occhiali e abiti usati, libri e materiale didattico, prodotti per l'igiene personale e pannolini da destinare alle persone più in difficoltà.

«Il Lions Day non sarà però solo salute», ha annunciato il referente Gabriele Asunis. «Saranno numerose saranno le attività culturali e di intrattenimento che vanno dalle esibizioni dei cori di voci bianche a una sfilata di moda fino alle mostre curate da realtà istituzionali come la Brigata Sassari, Aviazione, Esercito, polizia di Stato, guardia di Finanza e Croce rossa italiana».

Ampio spazio sarà dedicato anche alla creatività, con laboratori, attività didattiche, pittura e disegno, pensati per coinvolgere piccoli e grandi. Il Bibliobus messo a disposizione dal Comune di Cagliari, insieme alle iniziative di Forestas e di Avis, promuoveranno la lettura, la sensibilizzazione ambientale con la distribuzione di piantine, e la solidarietà: sarà presente un’autoemoteca per le donazioni di sangue. Tra le attrazioni più attese, le dimostrazioni di agility dog e le attività di pet therapy, che offriranno momenti di svago e contatto diretto con gli animali.

Dalle 13 alle 15 saranno distribuiti pasti gratuiti per le persone assistite della Società di San Vincenzo De Paoli, dell'Open Ozanam, della Comunità di Sant'Egidio e delle Figlie della Carità di San Vincenzo.

(Unioneonline)

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