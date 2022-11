"Io non sono tua, lasciami andare. Lei non è tua, lasciala andare". Dalla scalinata di Bonaria, a Cagliari, è risuonato forte e chiaro il grido di libertà per tutte le donne vittime di violenza che non hanno voce, nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere.

Una ventina di donne, ma anche qualche uomo, tutti con un tratto rosso disegnato sullo zigomo. E sul palmo della mano, un "No" scritto con lo stesso colore. Sugli scalini, le scarpe rosse a simboleggiare le donne vittime di femminicidio. Durante il flash mob, organizzato da Emiliana Scarpa, pizzaiola vincitrice di numerosi premi, dal porto sono suonate le sirene delle navi, in segno di vicinanza e solidarietà.

«Per molte donne è il giorno della tristezza, delle cicatrici e del ricordo», hanno detto le partecipanti e i partecipanti ad alta voce, «Per tante è il presente di una vita fatta di violenza, paura e pericolo. È la giornata delle troppe donne che ci hanno lasciato per mano di un uomo violento che ha scordato cos'è l'amore. Insieme diciamo no a ogni forma di violenza».

