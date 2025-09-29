Un odore acre e persistente proveniente dallo sterrato, utilizzato come parcheggio dai residenti, tra via Curie e via Corsica ha insospettito i cittadini e da lì la macabra scoperta: il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto all’interno di un vecchio camper, parcheggiato da tempo nell’area.

La vittima è un uomo sardo di 75 anni, che da quanto si apprende viveva stabilmente nel mezzo, utilizzato come rifugio. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, quando un forte odore ha spinto alcuni cittadini a segnalare la situazione alle autorità.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cagliari, la polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno forzato l’accesso al veicolo scoprendo la tragica scena.

Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era disteso all’interno del camper. Secondo le prime ipotesi, l’uomo sarebbe deceduto per cause naturali ormai da tempo, ma si attendono gli esiti degli accertamenti medico-legali per confermare la dinamica.

Il camper è stato posto sotto sequestro e il corpo trasferito presso l’istituto di medicina legale per gli esami autoptici. Nessun segno di violenza apparente è stato riscontrato sul luogo.

Le indagini sono in corso per ricostruire le ultime settimane di vita dell’uomo e capire se qualcuno possa aver trascurato segnali di allarme.

© Riproduzione riservata