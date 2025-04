Un totale di circa 160 sanitari in campo, con 28 ambulanze di base di cui 4 medicalizzate e una India. È la squadra di Sinnai Soccorso, a cui è stata assegnata la gestione della sicurezza per l'edizione numero 369 della festa di Sant'Efisio.

A seguire il percorso di circa 60 chilometri, giovedì 1 e domenica 4 maggio, sarà l’associazione che fa parte del gruppo Sardegna Soccorso. Per la processione saranno impegnati 6 medici e 8 infermieri, con 33 squadre a piedi con Dae (defibrillatore semiautomatico esterno) e borsa da primo soccorso. Il coordinamento principale sarà gestito da Marco Argiolas, con supporto dalla centrale operativa secondaria di Eugenio Pinna.

La centrale operativa secondaria di coordinamento radio avrà all'interno anche un infermiere dell'Areus, per il contatto diretto con la centrale operativa 188. Pma composta da 2 medici e 3 infermieri con 10 posti letto, completamente allestita per maxi emergenze. Infine, attivi un quad India e una moto medica entrambi con Dae ed Ecg. Il tutto per garantire la sicurezza per chiunque sarà presente alla festa di Sant’Efisio.

(Unioneonline/r.sp.)

